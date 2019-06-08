Tarlada yakılan anız imalat atölyesini alev alev yaktı

-Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun itfaiye ekiplerini koordine etmesi

-Başkan Ahmet Öküzcüoğlu'nun konuşması

-Yangından detaylar



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir tarlada anız yakılması sırasında alevlerin sıçradığı kasa imalat atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken imalat atölyesinde maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik kasa üretilen bir atölyenin yan tarafından bulunan tarlada anız yakma işlemi yapıldığı sırada rüzgarın etkisiyle alevler imalat atölyesine sıçradı. Durumu fark eden işçiler Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının ahşap binalara ve üzüm işleme tesislerine sıçramaması için uzun uğraş verirken, yangında daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken yaklaşık bin 100 plastik kasa kullanılamaz hale geldi. Yangını duyarak olay yerine gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yangının çıktığı alanda itfaiye ekiplerine destek oldu. Yangınla ilgili incelemelerde bulunan Başkan Öküzcüoğlu, büyük bir felaketten dönüldüğünü belirterek yangında can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu söyledi.



Kasa imalat atölyesi sorumlusu Osman Çapkınoğlu ise yaklaşık bin 100 kasanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.





