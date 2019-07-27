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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tarlada yakılan anız 300 dönümlük alana yayıldı

Tarlada yakılan anız 300 dönümlük alana yayıldı

Olay yerinden görüntü

Tarım Tarım Arazisi 

-Ekiplerin söndürme çalışmaları
-Vatandaşlar ile röp

( KOCAELİ )- Evleri tehdit eden yangın güçlükle söndürüldü KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tarım arazisinde anız yakılması sonrası 300 dönümlük alanda çıkan ve çevredeki evleri tehdit eden yangın itfiaye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi mevkiinde bulunan tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçık Mahallesi’ndeki tarlada yakılan anızlardan yayılan alevlerin kuru otları tutuşturması sonucu yangın hızla büyüyerek 300 dönümlük alana yayıldı. Alevlerin evlere doğru ilerlediğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahaleleri sonrası yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Evleri tehdit eden yangın hakkında inceleme başlatıldı. (GY-ÖK-Y)
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