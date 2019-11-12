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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Tarlada topladığı patatesleri eve götürmek için yola çıkmıştı... Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Tarlada topladığı patatesleri eve götürmek için yola çıkmıştı... Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

kaza anı

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü 

-yaralıların hastaneye sevki

( BURSA )- Kadın sürücü ve yanındakiler fenalaşınca hastaneye kaldırıldı- Yaşanan kaza kameraya yansıdı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosikletli yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza Ahmet Türker Çevre Yolu'nda meydana geldi. İlhan U. (70), çevre yolunun kenarında bulunan tarlasından patates topladıktan sonra evine dönmek istedi. İlhan U, yolun karşısına geçmek istediği sırada Saliha Kırcalı F. yönetimindeki 16 JJJ 93 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam arabanın ön camına çarparak yere düştü. Ağır yaralanan İlhan U. kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan kadın sürücü ile araçta bulunanlar ise göz yaşlarına hakim olmadı. Fenalaşan kadınlar da başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (SA-MŞ)
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