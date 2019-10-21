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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarlada tartıştığı şahsı öldüren zanlı tutuklandı

Tarlada tartıştığı şahsı öldüren zanlı tutuklandı

Zanlının adliyeye çıkarılması

Jandarma Alacak Verecek Meselesi 

--ARŞİV-

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da tarlada alacak verecek sebebiyle tartıştığı şahsı öldürdükten sonra teslim olan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, Ali Cemal Kalkancı (59) tarlada traktörle çalıştığı sırada yanına gelen İbrahim İ. (62) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında İbram İ., belinden çıkarttığı silahla Ali Cemal Kalkancı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kalkancı, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İbrahim İ. ise olayın ardından jandarma ekiplerine suç aletiyle birlikte teslim oldu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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