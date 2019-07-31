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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarlada sıcak havada çalışanlara limonata ikramı Haberi

Tarlada sıcak havada çalışanlara limonata ikramı Haberi

tarlada çalışan kadınların fasulye toplaması

Tarım Çalışan Kadın Erimli 

-Sıcak havada güneşin alnında çalışan kadınlara su ve limonata ikramı
-Köylü kadınlarla röp.
-Tokat İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Coşkun ile röp.

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta sıcak havada güneş altında çalışan köylülere buzlu limonata ile su ikram edildi. Yurt genelinde artan sıcak hava inşaatlarda, tarlalarda güneşin alnında çalışmak zorunda olanları olumsuz etkiliyor. Tokat’ta 39 dereceye varan sıcaklardan etkilenmemek için erken saatlerde tarlada çalışmaya başlayan kadınlar öğle saatlerinde ara veriyor, akşama yakın saatlerde tekrar tarlanın yolunu tutuyor. Bu kapsamda il merkezine bağlı 85 haneli Çamdere köyünde fasulye toplayan kadınları bir nebze olsun sıcak havanın etkisinden korumak için farklı bir etkinlik yapıldı. Tokat İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri sulama suyu göleti yaparak, arazilerini suya kavuşturduğu köylülere bu kez de sıcak havada buzlu limonata ve buzlu su ikramında bulundu. Yapılan ikramın ardından etkinliğe katılanlar tarımsal hizmetler müdürlüğü çalışanları fasulye toplayarak köylülere yardım etti. Tokat İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Coşkun, Çamdere köyündeki verimli toprakları suyla kavuşturduklarını ifade ederek, “Bu köyde sulama ile birlikte yapılan verim artışını gözlemledik. Çok hoşumuza gitti. Aklımıza, biz bu verimli toprakları suyla kavuşturduk, insanları da suyla kavuşturalım fikri geldi. Kendilerine soğuk su ve limonata ikramında bulunduk. Amacımız Tokatlı çiftçimizi kalkındırmak, zenginleştirmek. Çünkü Tokat tarımdan başka getirisi olmayan bir şehrimiz. Dolayısı ile bizim sloganımız tarımda Tokat'ı Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getireceğiz” dedi.
Köy Muhtarı Adnan Eren, sıcak havada yapılan ikramdan dolayı teşekkür ederek, “Suyla topraklarımızı ferahlattılar, limonata ile gönüllerimizi ferahlattılar” diye konuştu.
Köy halkından 60 yaşındaki 3 çocuk annesi 9 torunu olan Emine Kılıç, sabah saatlerinde tarlada başladıkları işe öğlene kadar devam ettiklerini ifade ederek, “Öğlen de eve gidiyoruz ikindi namazında sonra tekrar tarlaya çalışmaya geliyoruz. Akşam ezanı okunana kadar çalışıyoruz. Limonata ikramı iyi geldik. Bir nebze olsa serinledik” ifadelerini kullandı.
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