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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarlada kilosu 5 lira, markette tanesi 1 avro

Tarlada kilosu 5 lira, markette tanesi 1 avro

-İNCİR TOPLANMASINDAN GÖRÜNTÜ

Avro Market Yurt Dışı 

--İNCİR DİZİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--AVRUPADA MARKETTE İNCİRİN TANE FİYATINDAN FOTO

( BURSA )- Bursa siyah incirinin cefasını çiftçi çekiyor, sefasını aracı sürüyor BURSA

- Dünyanın çok beğendiği ve yüzde doksanı Bursa'da yetişen siyah incir üreticiyi üzerken, firmaları ise zengin ediyor. Çiftçiden kilosu 5 liraya alınan siyah incirin Avrupa'da tanesi 1 avroya satılıyor. Dünyada yüzde doksanı Bursa'nın belirli köylerinde yetişen siyah incir büyük rağbet görüyor. Nadir yetiştiği için yurt dışında taneyle satılıyor. Bursa'daki köylerden kilosu 5 liraya alınan bu nadide meyve, Avrupa'da marketlerde tanesi 1 avrodan satılıyor. 20 tane siyah incir 1 kilo geliyor. Siyah incir üreticisi çiftçiler bekledikleri parayı kazanamazken, üreticinin elinden mahsulü ucuz fiyattan alan aracılar ise memnun. Her yıl üreticiyi incir toplamaya teşvik etmek için yüksek fiyattan alım yapan firmalar, ürün bollaşınca fiyatı 3 liraya kadar düşürüyor. Şu anda fiyatların 5 lira olduğunu söyleyen üreticiler, "İnciri yaz sıcağında binbir zahmetle topluyoruz. Ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Cefayı biz çekiyoruz, sefasını ise firmalar sürüyor" diye dert yandı.
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