Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tarlada erkek cesedi bulundu - ADANA

Tarlada erkek cesedi bulundu - ADANA

- Olay yerinden görüntü - Polis ekiplerinin inceleme yapması Adana 'da tarlada erkek cesedi bulundu - Cesedin 17 yaşındaki bir gence ait olduğu belirlendiADANA (AA) - Adana 'da tarlada 17 yaşındaki bir gence ait erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde tarladaki ağaç altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun olduğunu ve öldüğünü tespit etti.Ekipler çevrede yaptıkları incelemelerde, Altun'un cesedinin yanında çakmak gazı tüpü olduğunu gördü.Hırsızlık suçundan ve uyuşturucu kullanımından emniyette kaydı olduğu belirtilen Altun'un aynı mahalledeki bir yetiştirme yurdunda barındığı öğrenildi.Ceset, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis Uyuşturucu Yetiştirme Yurdu Sağlık Ekipleri Çakmak Gazı 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı