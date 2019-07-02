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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandı - TOKAT Haberi

Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandı - TOKAT Haberi



: - Tarlada yangından görüntüler - Biçerdöverin yanarken görüntüleri - Yanan tarlalardan görüntü - Yanan biçerdöverden detaylar - Biçerdöver sahibi Satılmış Uzun ile röportaj Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Zile ilçesinde arpa tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar görürken, arazideki biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.İlçeye bağlı Ütük köyünde Ahmet Kınalı'ya ait tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın çıktığında tarlada ekin biçen biçerdöver de tutuştu. Yangına araç sahibi ile işçiler ve köylüler müdahale etti.Daha sonra, bölgeye gelen Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.Yangında yaklaşık 150 dönümlük ekili alan zarar görürken, tarladaki biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.Biçerdöver sahibi Satılmış Uzun, öğle vakti aracı bırakıp yemeğe gittiklerinde tarlada yangın çıktığını söyledi.

Uzun, "Yangında biçerdöver bir anda alev alarak 5 dakika içinde kül oldu. Hasat olarak yaklaşık 50 bin lira, biçerdöverden dolayı da 250 bin liralık zarar var." dedi.
Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Irak 

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