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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Tarlada ceset bulundu - EDİRNE

Tarlada ceset bulundu - EDİRNE



: - Tarladan detaylar Edirne 'de tarlada ceset bulunduEDİRNE (AA) - Edirne 'nin İpsala ilçesinde buğday tarlasında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Korucu köyünde bir buğday tarlasında ceset olduğu ihbarı üzerine, jandarma olay yerine gitti.Çürüdüğü belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespiti için otopsiye gönderildi.Cesedin bir ay önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Ahmet Meriç'e (67) ait olabileceği ihtimali üzerine, Meriç'in ailesinden kan ve DNA örnekleri alınarak karşılaştırılacağı öğrenildi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Jandarma Kimlik Tespiti 

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