Tarlada çapa yapan kadınlara sürpriz Kadınlar Günü kutlaması Haberi

-Kadınlarla röp

-Tokat Belediyesi tarafından hanımeli kültür ve sanat merkezi açılışı

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşması

-Tokat’ta kadın muhtar adayının kadınlar günü dolayısı ile fidan dağıtması

-Kadın Muhtar Adayı Zeynep Şahin, röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta tarlada çapa yapan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısı ile yaş pastalı sürpriz kutlama yapıldı. Tokat’ta kadınlar günü dolayısı ile düzenlenen etkinliklerden ilkinde tarlada çalışan kadınlara sürpriz yapıldı. Tokat'a bağlı Büyükyıldız köyünde tarlada çalışan kadınlar için İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3 katlı pasta tarlaya taşındı. Tarlada çalışırken pastalı kutlama ile karşılaşan kadınlar farklı bir sevinç yaşadı. Birlikte yaş pasta kesen kadınlardan bazıları ilk defa kadınlar günleri kutlandığı için mutlu olduklarını söyledi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreter Recep Gökçe, kadınlar gününde de kadınların elinde çapa ile alın teri döktüğünü ifade ederek, “Bizler de bu bölgede çalıyoruz. Sizleri ziyaret ederek gününüzü kutlamak istedik” dedi.

Tarlada çapa yapan kadınlardan 66 yaşındaki Fatma Tuna, ilk kez kadınlar günlerinin kutlandığını belirterek, “Düğünümde yaş pasta kesilmemişti, ilk kez yaş pasta kestim. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Tokat’ta 4. Hanımeli kültür ve sanat merkezi açıldı Öte yandan Tokat'ta 8 Mart Kadınlar Günü dolayısı ile Tokat Belediyesi tarafından TOKİ’de 4. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi törenle açılışı yapıldı. Kadınların oldukça yoğun ilgi gösterdiği programda konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hanımeli kültür ve sanat merkezlerinin adeta bir okula dönüştüğünü ifade ederek, “Bu merkezlerimizde kreşinden tutunda spor alanına kadar, kurs salonlarından tutundan el becerilerini geliştirecek alanlara kadar birçok imkan sunuluyor. Bu anlamda hanımeli ve kültür sanat merkezlerimiz birer okul oldu” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek hanımeli kültür ve sanat merkezinin açılışı yapıldı. Kadın adayı "Ben silah için değil hizmet için varım” Tokat'ta 8 Mart kadınlar gününde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Zeynep Şahin isimli kadın muhtar adayı oldu. Güneşli Mahallesinde muhtar adayı olan Zeynep Şahin, mahallesinde kadınları ziyaret ederek çam fidanı hediye etti. Şahin, 5 kadının muhtar adayı olduğu Tokat’ta ilk kadın muhtar olmayı arzu ettiğini belirterek, “Erkekler kadın muhtara karşı gibi duruyorlar. Eğitim esasen anne ile başlar. Ailede en iyi eğitimci anneler bayanlardır. Ben o amaçla aday oldum. Dünya kadınlar günü dolayısı ile komşularıma çam fidanı dağıttım. Fikirlerimi söyleyerek kendimi tanıttım” dedi.

Erkeklerin bir çoğunun silah ruhsatı alabilmek için muhtar adayı olduğunu ileri süren Şahin, “Ben silah için değil hizmet için varım” diye konuştu.

Şahin, seçilerek Tokat’ın ilk kadın muhtarı olması durumda kurban keseceğini sözlerine ekledi.

