Tarlada çalışırken fenalaşan 54 yaşındaki şahıs hastanede hayatını kaybetti



- Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çalışırken fenalaşan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Kozluören Mahallesi’nde 54 yaşındaki Gürsel K, kendisine ait olan tarlada çalıştığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı gören yakınları yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan ve kalbi duran Gürsel Kasap'a hastane getirene kadar kalp masajı yaparak hayatta döndürmeye çalıştı. Hastane getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

