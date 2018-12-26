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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülmeye çalışılıyor - KIRKLARELİ

Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülmeye çalışılıyor - KIRKLARELİ

- Mağaracıların hazırlıkları ve tünele girişleri ile çalışmalarından görüntülerKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde iki hafta önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelde çalışmalar devam ediyor.Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçi, taşın altında tünel görerek durumu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.Bunun üzerine harekete geçen Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinden 4 araştırmacı tünele girdi.İçerisinden su aktığı belirtilen tünelde yaklaşık 6 saatlik bir çalışma yapan ekipler, tünelin 7 girişini tespit etti.Yaklaşık 300 metre ilerleyebilen ekip, tünelin bazı bölümlerinde çökme tehlikesi nedeniyle ilerleyemediği belirtildi.Ekip tünel içerisinde haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen telsiz tellerine rastladığı bildirildi.
Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptı açıklamada, tüneldeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Ön incelemelerin ardından detaylı çalışmaların yapılacağını aktaran Asan, çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bild Muhabir Harekete Geç Araştırmacı Çökme Tehlikesi 

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