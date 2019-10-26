Tarlada amcasının kürekli saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti Haberi

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( ELAZIĞ )- Elazığ'da arazi anlaşmazsızlığı yüzünden çıkan tartışmada amca, yeğenine kürekle vurarak öldürdü ELAZIĞ



- Elazığ'da bir köyde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada amcasının kürekle vurduğu 38 yaşındaki Ferhat K. hayatını kaybetti. Olay, Palu ilçesine bağlı Kekikdere Köyü Balkaya Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat K.( 38), babası ve kardeşiyle birlikte tarlada çalışırken, amcası S. K. akrabalarıyla geldi. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca S.K. ile yeğeni Ferhat K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada amca S.K. elindeki kürekle Ferhat K'ya vurdu. Darbe alan Ferhat K, yakınlarının çağırdı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için ilçe devlet hastanesinden Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne morguna gönderildi. Öte yandan jandarma ekipleri amca S.K. ile birlikte yanında bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İM-HİV-



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