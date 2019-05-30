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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarlabaşı'nda manevra yapan servis sürücüsü, yaşlı kadını eziyordu

Tarlabaşı'nda manevra yapan servis sürücüsü, yaşlı kadını eziyordu

Trafikten görüntü

Yaşlı Kadın Kamera Şahit Servis Şoförü 

-Yol boyunca park etmiş servislerden görüntü
-Geri geri gelen servisten görüntü
-Motorcunun uyarması
-Motorcunun eliyle minibüse vurması
-Yaşlı kadının görüntüsü
-Motorcunun servis minibüsüne tepki göstermesi
-Detaylar

( İSTANBUL )-Servis işte böyle öldürüyor İSTANBUL

- Sorumsuz bir şekilde trafikte seyreden ve yardımcı kullanmadan manevra yapan servisler İstanbul trafiğinde dehşet saçmaya devam ediyor. Tarlabaşı’nda çevresine dikkat etmeden manevra yapan bir servis şoförü az kalsın arkasında bulunan yaşlı kadını eziyordu. Bu anı kask kamerasına kaydeden bir motorcu ise gördüklerine kayıtsız kalamadı. Beyoğlu Tarlabaşı’nda dün meydana gelen olayda Altur Servis Hizmetleri’ne bağlı 34 LAC 350 plakalı servis şoförü arkasına bakmadan ve yardımcı kullanmadan manevra yaptığı sırada arkasında bulunan ve ne tarafa gideceğine karar vermeye çalışan yaşlı kadını ezmekten motorcunun ikazıyla kurtuldu. Önce korna çalarak servis şoförünü uyarmaya çalışan motorcu, servis minibüsünü durduramayınca bu kez eliyle minibüse vurarak durdurmaya çalıştı. Bu duruma şahit olan ve kask kamerasıyla bu anları kaydeden motorcu gördüklerine kayıtsız kalmayarak servis şoförüne tepki gösterdi.
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