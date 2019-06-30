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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Tarla sulama kavgası: 2 yaralı - ŞANLIURFA

Tarla sulama kavgası: 2 yaralı - ŞANLIURFA

- Siverek Devlet Hastanesi binası ve acil servis - Bekleyen ve ayrılan ambulans Şanlıurfa 'da tarla sulama kavgası: 2 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde akraba iki grup arasında tarla sulama meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ekinlik Mahallesi'nde yaşayan Canpolat ailesi mensupları arasında tarla sulanması nedeniyle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen ve silahın kullanıldığı olayda mermilerin isabet ettiği Necmi ve Adnan Canpolat kardeşler yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Acil Servis Jandarma Silahlı Kavga Akalan Güvenlik Önlemi 

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