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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarla kavgası - KONYA

Tarla kavgası - KONYA

- Bir yaralının hastaneye getirilmesi - Gözaltına alınan zanlıların hastanede polis aracına bindirilmesi - Gözaltına alınan zanlının emniyetten çıkarılması - Konya Asayiş Şube Müdürlüğü binası Konya 'da tarla kavgası - Merkez Meram ilçesinde tarla meselesi yüzünden amcasıyla tartışan kişi, av tüfeğiyle ağır yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da tarla meselesi yüzünden tartıştığı amcası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kemal P. (34) ile amcası Osman P. (54) arasında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen ve Osman P'nin oğulları Ahmet (27) ile Mustafa Resul P'nin de (23) karıştığı olayda, Kemal P. av tüfeğiyle vuruldu.Ağır yaralanan Kemal P, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis, şüpheliler Osman, Ahmet ve Mustafa Resul P'yi suç aleti av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis Aracı Polis Hastane Trol 

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