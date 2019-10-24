Tarkan’ın kuzeni cezaevinden firar etti



- Esenyurt’ta iş yeri yakılan ve silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan ünlü şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.Esenyurt’ta 17 Ocak 2017’de silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da arasında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada maktül Ercan Gönülkırmaz’ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanıklar katılmadı.Duruşmada Mahkeme Başkanı Cüneyt Akdeniz, UYAP sisteminden yapılan kontrolde Tarkan’ın kuzeni ve davanın sanıklarından olan Servet Tevetoğlu’nun başka bir suçtan hükümlüyken Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumunda firar ettiğini söyledi.



Söz verilen müşteki avukatları eksikliklerin giderilmesini ve dosyanın karar için incelenmesini talep etti.Mahkeme sanıklar Nihat Budak ve Turgay Tokur’un haklarında çıkartılan yakalama emirlerinin beklenmesine, sanık Servet Tevetoğlu’nun hakkındaki adli kontrol tedbirlerini yerine getirip getirilmediği konusunda Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik’e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz’a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi işyerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı. İddianamede Ercan Gönülkırmaz’ın hayatını kaybettiği, işyerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktüle ateş ettiği, Servet Tevetoğlu’nun ise işyerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı. İddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur’un ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeni ile 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.



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