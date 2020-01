Tarkan’ın firari kuzeninin cinayetten yargılanmasına devam edildi Haberi

-Adliye önünden annenin ve kuzenin açıklamasından görüntüler



( İSTANBUL )- Maktülün annesi sanıkların yakalanamamasına feryat etti İSTANBUL



- Esenyurt’ta iş yerinde önce silah ile vurulan daha sonra ise dükkanı yakılarak hayatını kaybeden Ercan Gönülkırmaz’ın (28) ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen ve cezaevinden firar eden ünlü şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu halen yakalanamadı. Öte yandan maktülün annesi 3 sanığın firari olup yakalanamamasına gözyaşları içinde tepki gösterdi. Esenyurt’ta 17 Ocak 2017’de iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da arasında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada maktül Ercan Gönülkırmaz’ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanık Akın Özagin de katıldı.

Duruşmada başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilip tanık olarak dinlenen Özgür Yuca, olayın meydana geldiği dükkanın yanında iş yeri olduğunu ancak sanıkları tanımadığını söyledi.



Olayın neden meydana geldiğini ve kimlerin yaptığını da bilmediğini söyleyen tanık Yuca “2016 yılında bu olayın meydana geldiği iş yerinde birisi öldürülmüştü. Öldürülen kişi mahalleden tanıdığım biriydi. 2 olay arasında bir bağlantı var mı bilmiyorum” dedi.

Tanık beyanının ardından mahkeme başkanı, Servet Tevetoğlu’nun adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediği için tutuklanması yönünde yakalama emri çıkarıldığını ancak bunun infaz edilmediğini aktardı. Mahkeme ayrıca diğer sanıklar Nihat ve Turgay hakkında çıkarılan yakalama emrine de bir cevap gelmediğini söyledi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 3 sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan maktül Ercan Gönülkırmaz’ın annesi Havva Gönülkırmaz sanıkların firar edip yakalanamamasına gözyaşlarına boğularak tepki gösterdi. Anne Gönülkırmaz “Çocuğumu orada hem öldürdüler hem de yaktılar. Bunların bir an önce tutuklanmalarını istiyorum. Elini kolunu sallayarak geziyorlar. 3 yıl bitti 4. yıla girdi daha yakalanmadılar. Para ile Servet Tevetoğlu’nu kaçırdılar. Bizim elimizde bir şey yoktu. Cezalarını çeksinler anneleri de benim gibi yansın. Oğlumun katilleri yakalansın” dedi.

Anne ayrıca adalet istediğini de gözyaşları içinde dile getirdi. Maktülün kuzeni Yüksel Çelik ise “4 yıldır mahkeme mahkeme gidiyoruz 1 tane bile tutuklu sanık yok şu an. Ellerini kollarını sallayarak İstanbul içerisinde geziyorlar. Bizim dosyada aranan bir şahıs Nihat Budak elini kolunu sallayarak geziyor. Servet Tevetoğlu aynı keza. Adalet istiyoruz bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017’de Esenyurt’ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik’e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz’a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi işyerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı. İddianamede Ercan Gönülkırmaz’ın hayatını kaybettiği, işyerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktüle ateş ettiği, Servet Tevetoğlu’nun ise işyerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı. Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur’un ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeni ile 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Tevetoğlu, kefaletini ödemeden açık cezaevinden firar etmişti. (EG-



loading...