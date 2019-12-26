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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarımsal yatırım ve değerlendirme toplantısı - SİİRT

Tarımsal yatırım ve değerlendirme toplantısı - SİİRT

- Tarımsal yatırım ve değerlendirme toplantısı - Toplantıdan görüntü - Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ın sunumu - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in konuşması Siirt 'te tarımsal yatırım ve değerlendirme toplantısıSİİRT (AA) - Siirt 'te tarımsal yatırım ve değerlendirme toplantısı yapıldı.İl Özel İdaresi Spor Tesisleri'nde 2019 yılı yatırım değerlendirme ve 2020 yılı tarımsal yatırım projeleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt 'in son yıllarda tarımsal üretimde önemli bir yere geldiğini söyledi.

Tarımsal alanda istihdama katkı sağlayacak, tersine göçü sağlayacak ve gençlerin tarıma yönelmelerini sağlayacak projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Atik, " Siirt tarımsal yatırımlarla çok önemli bir yere geldi. Siirt uzun yıllar sonra tarım alanında projelerde atağa kalktı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu projeleri detaylandırıp çeşitlendireceğiz. Tabi biz bunları yaparken tek başımıza değiliz. Dicle Kalkınma Ajansı ve GAP'ın büyük desteklerini gördük." dedi.
Atik, paydaş kurum üniversite ile İl ve İlçe Tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşlarından da destek gördüklerini dile getirerek, "Ben sadece orkestraya şeflik yaptım. Esas başarı ekiptedir." diye konuştu.
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ajans olarak geri kalmış illerin kalkınmasını sağlamaya çalıştıklarını belitti. Siirt 'in potansiyeli ve değerleri ile çok güçlü bir il olduğunu dile getiren Altındağ, özellikle kırsal kalkınmada hem ajans hem GAP hem de diğer destek veren kuruluşlarla Siirt 'i hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürü Hasan Kılıç ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman da birer konuşma yaparak, projede emeği geçenleri kutladı.Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı sunumda, GAP'a en fazla proje sunan il olan Siirt 'in GAP ve DİKA'ya sunduğu 35 proje arasında kabul edilen 14 projenin toplam maliyetinin 7 milyon 742 lira olduğu açıkladı.
Demirhan, Siirt 'in 320 bin dekar araziyle fıstık üretiminde Türkiye'de ilk 3'e, 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan sayısıyla Türkiye'de ilk 5'e, 160 bin arı kovanı ve bin 450 ton bal üretimiyle Türkiye'de ilk 10'a girdiğini açıkladı.
Ayrıca 12 bin 500 ton verim ve 10 bin dekar zivzik narı 400 bin dekar hububat ekim alanı ile 41 bin büyükbaş hayvan sayısı ile Siirt 'in önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu aktardı.

Bal Üretimi Toplantı Sivil Toplum Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 

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