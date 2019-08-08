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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarım ve Orman İl Müdürü Macit, sıvatları inceledi - MALATYA Haberi

Tarım ve Orman İl Müdürü Macit, sıvatları inceledi - MALATYA Haberi

- Küçükbaş hayvanların sıvatlardan su içmesi - Tarım ve Orman İl Müdürü Macit, sıvatları incelemesi ve açıklama yapması - Yetiştirici Ali Ercan'ın açıklamasıTarım ve Orman İl Müdürü Macit, sıvatları incelediMALATYA (AA) - Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Yeşilyurt ilçesinde küçükbaş hayvanlar için yerleştirilen sıvatlarda inceleme yaptı.Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte engebeli arazilerde yaygın olarak küçükbaş hayvan yetiştirildiğini söyledi.

Su kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı suyun verimli kullanılması gerektiğini hatırlatan Macit, "Geçmiş yıllarda Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve belediye ile yaptığımız ortak çalışmayla bazı köylere sıvat dağıttık. Bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği destekle 120 beton sıvat yaptırarak, su kaynaklarına yerleştirdik." dedi.
Yetiştiricilerin kırsalda küçükbaş hayvanlarını sulamak için uzun mesafeler katettiğini, bunun da verimi düşürdüğüne işaret eden Macit, "Biz küçük su kaynaklarıyla hayvanların su ihtiyacının giderilebilmesi için il genelinde sıvat dağıtarak, uygun arazilere yerleştirdik." diye konuştu.
Yetiştirici Ali Ercan ise sıvatlar yerleştirilmeden önce hayvanları sulamada sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak, "Leğenlerde, hayvanlara su veriyorduk. Şimdi Tarım ve Orman Müdürlüğü sıvat getirdi. hayvanlarımız rahatlıkla su içiyor. Biz sıvatlar için teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımız için gölgelik ve tuzlukların yapılmasını talep ettik. İnşallah müdürlüğümüz bu konuda da yardımcı olacak." şeklinde konuştu.
Kozluk Mahallesi'ne sıvatlarda inceleme yapan Macit, daha sonra küçükbaş hayvan üreticilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Muhabir Gölgeli Allah Erimli Hayvan 

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