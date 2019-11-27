Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Denetim Seferberliği” sürüyor

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( İSTANBUL )- Unlu mamuller üretim firmasına denetim yapıldı- Gıda denetim seferberliği sürüyor İSTANBUL



- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Denetim Seferberliği” kapsamında Bağcılar’da bulunan bir unlu mamuller üretim firmasına denetim yapıldı. Bağcılar’da bulunan bir unlu mamuller firmasına gelen İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Denetim Seferberliği” kapsamında denetimde bulundu. Yapılan denetimde üretim tesisinde sağlığa uygunsuz bir ürüne rastlanmazken küçük çapta bulunan eksiklikler için firmaya düzeltmesi için süre verildi.

Denetim sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl müdürü Ahmet Yavuz Karaca “Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde yapılan ürün bazlı denetimlerde ilk gün et ürünlerine denetim yapmıştık. İkinci gün yani dün süt ve süt ürünlerine. Bugün ise ekmek ve unlu mamül üreten işletmelere denetim gerçekleştiriyoruz. İlimizde 6 bin 500 adet unlu mamül ve ekmek üreten işletmeler var. Biz 2019 yılı içerisinde yılda 14 bin 500 denetim gerçekleştirdik uygunsuz olan yerlere idari işlem uygulamıştık. Bugün de Bağcılar’da unlu mamül üreten unlu mamülden kastımız poğaça, simit, ekmek, yaş pasta kuru pasta üreten bir işletmedeyiz. İşletmede de üretimin başladığı ham madde deposundan itibaren denetimimizi gerçekleştirdik. Ham madde ve diğer bazı depolarda eksiklikler gördük bununla birlikte işletmemize 15-20 gün süre vereceğiz bunun sonucunda da gerekli düzeltmeleri yapıp yapmadığını tekrar kontrol edeceğiz. Ayrıca şu an üzerinde bulunduğumuz üretim alanında da bazı eksiklerimiz oldu fayanslarla ilgili onun için de firmamıza bir süre vereceğiz. Ayrıca bir yaş pastadan da numune aldık bu numunelere de bakacağız. Mikrobiyolojik testlerini yaptıracağız sahada uygun mu değil mi. Ayrıca herhangi bir küf ve mantar taşıyıp taşımadığının kontrollerini yapacağız. Boya araması yapacağız. Herhangi bir yabancı madde var mı analizlerimizi yaptıracağız” diye konuştu.

Denetimlerimiz 7 gün 24 saat sürdürülüyor Denetimlerin 7 gün ve 24 saat esasına dayalı bir şekilde yıl boyunca devam ettiğini belirten Karaca, “7 gün 24 saat esasına göre biz 758 denetçimizle İstanbul’da sürekli olarak sahadayız. Bu tür işletmelerde de gördüğünüz gibi üretim anında yakaladık. Genelde denetimlerimizi üretim anında yapıyoruz. 191 bin denetim yaptık denetimlerimiz gece gündüz olmak üzere sürüyor. Halkımızdan şunu istirham ediyoruz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Alışveriş yaptıkları yerlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda hattını aramalarını istiyoruz. Yapılan aramalarda şikayet edenlerin bilgilerini bizler dahi görmüyoruz ve şikayetleri üzerine o işletme de 15 gün içerisinde denetim yapıyoruz ve sonucu da kendilerine bildiriyoruz” dedi.





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