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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

klipten detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Demirli 


- Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi. Bakan Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video da, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkiye'nin 81 şehrinden personeller Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
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