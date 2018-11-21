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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz: 'Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak' Haberi
Korkmaz'ın açıklamaları
( ANKARA ) Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz: "Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" ANKARA
- Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.