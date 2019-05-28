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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye mektup var İzle

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye mektup var İzle

Fidan dikilmesi

İlkokul Öğrencisi Lyon Demirli Öğrenciler 

-Bakanın görüntülü bağlanması

( ANKARA )- Bakan Pakdemirli, ilkokul öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi ANKARA

- Sosyal Medyayı etkin kullanan bakanlardan biri olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilkokul öğrencisinin mektupla yazmış olduğu isteği geri çevirmedi. Ankara'nın Etimesgut İlçesinde bulunan Abdurrahim Karakoç İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Fulya'nın yazdığı mektubu annesi Twitter'da paylaşarak Bakan Pakdemirli'ye ulaştırdı. Okulun bahçesindeki ağaçsız alana fidan dikmek istediklerini söyleyen Fulya ve arkadaşlarına Bakan Pakdemirli, Twitter'dan 'Tabi ki isteğinizi yerine getireceğiz. Her fidan yeni bir gelecektir. Gelecek de sizlersiniz" diyerek cevap verdi. Bakan Pakdemirli'nin verdiği talimat sonrası Orman Genel Müdürü ve Milli Eğitim İlçe Müdürü eşliğinde fidanlar ilkokula ulaştırıldı. Okul bahçesinde 72 fidan dikilecek boş alan tespit edildi. Fidan dikim aşamasına görüntülü konuşma ile eşlik eden Bakan Pakdemirli'ye öğrenciler teşekkür etti. 2018 yılı Sonbaharında "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" kampanyası kapsamında okul bahçelerine 10 milyon fidan dikildiği söyleyen Bakan Pakdemirli, "Milli Mücadelemizin 100. yılına girdiğimiz 2019 yılında geçtiğimiz günlerde İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzumur ve Ankara'da 100 bin fidanı sizlerle toprakla buluşturduk" diye konuştu.

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