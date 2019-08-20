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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu - İZMİR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu - İZMİR

- Karabağlar'daki yangın - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle koordinasyon uçuşuİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz."

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