Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin helikopterle koordinasyon uçuşu - İZMİR
- Karabağlar'daki yangın - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle koordinasyon uçuşuİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz."
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