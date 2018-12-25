-Tarım Ve Orman Bakanı Pakdemirli KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı İle Görüştü

( LEFKOŞA ) - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü LEFKOŞA
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli’nin temel atma törenine katılmak üzere geldiği Kıbrıs’ta temaslarına devam ediyor Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede, "Su gibi aziz ol derler. Gerçekten de su hayattır. Bunun kıymetini bilmek bir damla suyu israf etmemek önemli" diyerek suyun ve Türkiye'nin yaptığı su tünelinin önemine dikkat çekti. Bakan Pakdemirli yeni su tünel projelerinin 2 milyar dolar değerinde olacağını kaydederek, "Biz anavatan olarak üstümüze düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Görüşmenin ardından Pakdemirli, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek. Pakdemirli, ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile bir araya gelecek. (MOŞ-BA-Y)
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı