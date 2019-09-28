Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kilis'te

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Ticaret ve Sanayi Odasına gelişi - Bakan Bekir PAkdemirli'nin yöresel ürünler standını incelemesi - Pakdemirli'ye yöresel ürünler hediye takdimiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kilis 'teKİLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerde bulunmak üzere Kilis 'e geldi.Bakan Pakdemirli'yi, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilli Mustafa Hilmi Dülger ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut karşıladı.Polisevindeki yemek programının ardından Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen sektör toplantısına katılan Pakdemirli, burada üreticiler tarafından hazırlanan yöresel ürünler standını da ziyaret etti.
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