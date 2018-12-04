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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kiev’de - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi. Haberi

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kiev’de - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi. Haberi

Heyetlerarası görüşmeden detaylar

Lyon Tarım Dolar Demirli 

-Bakanın konuşması
-İmza töreni

( KİEV ) - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kiev’de- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi. KİEV

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, Ukrayna -Türkiye Tarım İş Toplantısı’na katıldıktan sonra Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Vekili Maksym Martynyuk ile bir araya geldi, heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ve Ukrayna’nın işbirliklerini geliştirmesini çok önemsediğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Türkiye Avrupa’da tarımsal hasılada birinci. Yakın pazarlar olarak, 21 trilyon dolarlık pazarlar Ukrayna ve Türkiye’ye yakın. Buradaki işbirliğimizi artırabilirsek hem Avrupa’da hem de yakın ülkelerde tarımsal alanda çok işi işler yapabileceğimize inanıyorum” dedi.
Heyetlerarası görüşmede Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 4. Dönem Toplantısı Tutanağı imzalandı.
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