- Tarım Ve Orman Bakanı Pakdemirli Kiev’de - Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Ekonomik Kalkınma Ve Ticaret Bakanı Stepan Kubıv İle Görüştü. - Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - “serbest...

-Başbakan yardımcısının parayı imzalayıp vermesi



( KİEV ) - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kiev’de- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubıv ile görüştü.- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- “Serbest Ticaret Anlaşmasını bir an önce imzalayalım”- “Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve durumlarının dünyaya duyurulması birincil önceliğimizdir” KİEV



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubıv ile görüştü. İki günlük Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Ekonomik Kalkınma Ve Ticaret Bakanı Stepan Kubıv ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 3 Kasım 2018 tarihinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko başkanlığında gerçekleştirilen VII. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) toplantısı sırasında, savunma sanayii ve kalkınma işbirliği alanında anlaşmalar imzalandığını, YDSK sırasında, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin bir an önce sonuçlandırılması için her iki ülke Cumhurbaşkanlarının tekrar talimat verdiklerini hatırlattı. Pakdemirli, “Serbest Ticaret Anlaşmasını bir an önce imzalayalım” dedi.

Ukrayna’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiğimiz desteği, Karadeniz havzasında güvenlik ve istikrarın muhafazası için de önemli görüyoruz. Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz. Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve durumlarının dünyaya duyurulması birincil önceliğimizdir” diye konuştu.

“İkili ticaret hacmi hedefi için yapmamız gereken çok şey var” ifadelerini kullanan Bakan Pakdemirli, bu açığın tarım alanında kapatılabileceğini söyledi.



Bakan Pakdemirli, “Bugünkü Tarım İş Toplantısı ile yeni bağlantılar kurulacaktır. Birlikte üçüncü ülkelere yönelik işbirliğini de önemsiyoruz. İki Bakanlık olarak var olan iyi ilişkilerimizin daha iyi yerlere taşınacağına olan inancım tam. Mevkidaşımla birlikte çalışma alanımız olan tarımın payını daha yukarılara taşıma konusunda mutabıkız” şeklinde konuştu.

4. Tarım Yürütme Komitesi toplantısında hayvan sağlığı, tohumculuk alanında işbirliği, tarımsal ar-ge, ormancılık, balıkçılık ve tarımsal ticaret konularında işbirliği alanlarının ele alındığını kaydeden Bakan Pakdemirli, “Bu toplantının tarımsal ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi, karşılaşılan engellerin belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması bakımından önemli rol oynadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Kubiv ise Ukrayna Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı dönemde üzerinde ismi ve imzası bulunan parayı imzalayarak Bakan Pakdemirli’ye hediye etti.