Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'da - BAKÜ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'da - BAKÜ

- Genel görüntüler - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamalarından detaylar - Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüşmesinden detaylar BAKÜ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temasları kapsamında Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.Görüşmede iki ülke arasında ormancılık, orman yangınlarına karşı mücadele, balıkçılık gibi konularda iş birliği ve tecrübe paylaşımı olanakları konuşuldu.Pakdemirli, Türkiye'nin ormancılık ve orman yangınlarına karşı mücadele konusunda büyük tecrübeye sahip olduğunu, bu tecrübeyi Azerbaycan'la paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.
Bakan Babayev, bugüne kadar Türkiye'nin desteğiyle çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini aktararak, bunun için Türkiye devleti ve yetkililerine teşekkürlerini iletti.Pakdemirli, Bakü temasları kapsamında şehitlikleri de ziyaret etti.Pakdemirli ilk önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına ziyarette bulundu.Daha sonra 20 Ocak Şehitleri'nin bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Pakdemirli, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşlik ettiği Pakdemirli, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Bakü 'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, "Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Osmanlı ordusunun şehit askerlerinin temsili mezarlarına çiçek bırakan Pakdemirli, şehitler için dua etti.

Şehit Şehit Asker Orman Yangınları Şehitlikler Demirli 

İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Cizre'de Bodrum Kattan Cephanelik Çıktı!Cizre'de Bodrum Kattan Cephanelik Çıktı!
İşte Şehit Olan Askerlerin İsimleriİşte Şehit Olan Askerlerin İsimleri
Sivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk GörüntülerSivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı