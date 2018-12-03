- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ukrayna’da



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 4. Dönem Toplantısına katılmak için Ukrayna’ya geldi. İki günlük resmi ziyarette bulunmak ve Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 4. Dönem Toplantısına katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte Kiev’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi havaalanında Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakan Yardımcısı Olga Trofımtseva ve Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel karşıladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakanı Maksym Martynyuk ile baş başa görüşecek, daha sonra da Ukrayna-Türkiye Tarım İş Toplantısına katılacak. Bakan Pakdemirli, Kiev’de bulunan Türk işadamları ile de bir araya gelecek. Tarım Bakanı Pakdemirli’nin, Ukrayna resmi ziyareti çerçevesinde Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman ve Başbakan Birinci Yardımcısı Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv ile de başbaşa görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

