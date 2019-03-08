Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili bir video paylaştı. Bakan Pakdemirli, kadınların birçok alanda aktif olarak yer aldığı ve Türkiye'nin geleceğinde önemli rol oynadıkları mesajının verildiği video klibi, ''Kadın elinin değdiği yerde bereket vardır'' notuyla paylaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün kutladı.

