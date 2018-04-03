'Tarım ve Hayvancılık Fuarı' - DİYARBAKIR Haberi

"Tarım ve Hayvancılık Fuarı" - DİYARBAKIR - Toplantıdan detaylar - TÜYAP Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici'nin açıklamaları - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar'ın açıklamaları - "9. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı", yarınki törenle kapılarını ziyaretçilere açacak - 122 firmanın stant açacağı fuarda, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan "Karacadağ pirinci" için tescil töreni gerçekleştirilecekDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da, "9. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı" yarın açılacak.TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde, TÜYAP ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği işbirliğiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve KOSGEB'in desteğiyle düzenlenecek "Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı" yarın törenle başlayacak ve 8 Nisan'a kadar sürecek.TÜYAP Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici, fuara destek veren kurum temsilcilerin katılımıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında, fuarda geçen yıla göre katılımcı firma sayısında artış yaşandığını, 122 firmanın stant açacağını söyledi.
Tarım sektöründe faaliyet gösteren yurt dışı firmalarının Türkiye temsilcilerinin de fuarda yer alacağını belirten Ektirici, ziyaretçi sayısında da ciddi bir artış olacağını tahmin ettiklerini, yurt dışından İran ve Irak'tan hatırı sayılır sayıda ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi. - Karacadağ pirinci tescillendiGıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da kentte ciddi bir tarım üretimi olduğunu, bu üretimin yeni gelişmelerle beraber arttığını söyledi.
Yaklaşık 30 yıl önce dekarda hububatta 100 - 150, mısırda yaklaşık 300 kilogram üretim olduğunu anımsatan Atalar, bunun tarımsal araştırma enstitüleri, üniversiteler ve özel sektörün de yaptığı çalışmalarla üretimin bugün hububatta yaklaşık 600, mısırda ise bin 500 kilograma ulaştığını bildirdi.Tarım ve hayvancılıktaki gelişmelerin çiftçiye aktarılmasının önemine değinen Atalar, bu konuda fuarların önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Atalar, şöyle konuştu:"Bir işi yaparken elimizdeki alet ve ekipmanlar ne kadar iyiyse hem masraflar hem iş kapasitesi açısından olumlu etkileniyor. Dolayısıyla bu fuarlarda son teknolojiler ve çeşitler yer alıyor. Özellikle makine üreten birçok firmamız bu sayede pazar imkanı buluyor ve kendilerini daha çok geliştiriyor. Firmalar tarafından fuarlarda makine bir taraftan tanıtılıyor ama bir de yapılan iş anlatılıyor, çiftçi bizzat bunu artı ve eksileriyle beraber görüyor."Atalar, kentin daha önce " Diyarbakır karpuzu", "örgü peyniri", "burma kadayıf"ta Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını hatırlatarak son olarak da Karacadağ pirincinin tescilini gerçekleştirdiklerini bildirdi.Fuar açılışında Karacadağ pirincinin tescil töreninin yapılacağını aktaran Atalar, şunları kaydetti:"Karacadağ bölgesindeki bu kıymetli ürünü inşallah tescili gerçekleştirip Diyarbakır 'a armağan edeceğiz. Karacadağ pirincinin protein, nişasta ve özellikle de mineraller bakımından diğer pirinçlerden biraz farkı var bu nedenle tescil yapıldı. Lezzet farkı da oradan geliyor. İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."