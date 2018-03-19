Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürlüğü'nden Aday Personel Eğitim Programı

--Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü konuşması

--Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar konuşması

-- genel ve detay



( ANKARA ) -- Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:- ''Tarım Kredi Kooperatifleri 80 milyon insanın tamamına doğrudan doğruya dokunma temas etme potansiyeline sahip bir kuruluş''- ''Hedeflerinizi büyük koyun, büyük düşünün'' ANKARA



- Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ''Tarım Kredi Kooperatifleri 80 milyon insanın tamamına doğrudan doğruya dokunma temas etme potansiyeline sahip bir kuruluş '' dedi.

Türkiye Tarım kooperatifleri Bölge birliklerine bağlı kooperatiflerin ihtiyaçlarına yönelik istihdam edilmek üzere yapılan sınavı kazanan 150 aday personeli 'Aday Personel Eğitim programı' gerçekleştirildi.

Programda konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, '' Artık omzunuza yüklenecek bir takım yükler var. Bundan sonra bunlarla meşgul olmak zorundasınız. Burada çalışmak istediğine göre kurumumuzu biliyorsunuzdur. O yüzden ben kurumla ilgili çok uzun açıklamalar yapmayacağım. Tarım Kredi Kooperatifleri, burada çalışmaya başladığımda anladım ki uçsuz bucaksız sınırsız hizmet imkanına sahip olan bir kurum. 80 milyon insanın tamamına doğrudan doğruya dokunma temas etme potansiyeline sahip bir kuruluş'' ifadelerini kulladı. ''Çalıştığınız kurumda mutlu olmanın yollarını arayın '' Adaylara çalıştıkları kurumda mutlu olmanın yollarını aramalarını tavsiye eden Poyraz, ''Çalıştığınız kurumda mutlu olmanın yollarını arayın. Ama baktınız size göre değil, fazla kendinizi yormayın. Hayatınızı yeniden kurgulama noktasında fırsatınız var. Bu söylediğim sözü 20'li yaşlarda çok rahat yaparsınız, 30'larda daha zor olur, 40'larda hiçbir şey yapamazsınız ve hayatınız heder olur gider.Mutlu olmak için de çok fazla bir şeye ihtiyaç yok. Köyde de, kasabada da, şehirde de yaşasanız mutlu olmanın bir.ok yolu var. Yaptığınız işi sevmeniz lazım, Yaptığınız işin size değer katması lazım. Yaptığınız işle mutlu olmanız lazım'' diye konuştu.

''Hedeflerinizi büyük koyun, büyük düşünün'' İnsanın kendisini geliştirmesi için hiçbir zaman geç olmadığını vurgulayan Poyraz, ''Daha yollun başındasınız. Kendinizi, ailenizi, kurumunuzu, ülkenizi seviyorsanız önce kendinize yatırım yapma noktasında bir gayretinizin olması lazım. Hiçbir şey için geç değil. Belki çok az nüfusu yerlere gideceksiniz. siz hedeflerini büyük koyun, büyük düşünün, orada geçen zamanınızı iyi değerlendirin. sonraki döneme hazırlık yapın. Bu kurumda gelecek noktasında her zaman size daha uygun bir yer olacaktır'' şeklinde konuştu.

Adaylara hata yapmaktan korkmaları gerektiğini söyleyen Poyraz, ''Çalışan hata yapar, eylemde bulunmayan ise hiç hata yapmaz. hata yapmak sizi korkutmasın. Boğazımızdan yeter ki haram lokma geçmesin. Gerisi bir şekilde hallolur'' dedi.

En iyi öğretim yönetimin usta çırak ilişkisi olduğunu kaydeden Poyraz, adaylara gittikleri yerlerdeki kıdemli personellere soru sormaktan çekinmemeleri gerektiğini, öğrenme aşamasında her şeyi sorma hakkına sahip olduklarını söyledi.



Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ise ''Bütün bu projelerin çalışmaların iki amacı var. Birincisi, kırsalda köyünde tarımda uğraşan çiftçilerin girdilerini en kaliteli ve piyasanın da bir tık altında temin etmek. İkinci amaç ise, çiftçinin ürettiğin değerlendirmek. Bunun için de son 3 ayda çok ciddi adımlar attık. milli savunma ile anlaşmalar yaptık , üniversiteler ile anlaşmalar yapılıyor. Bunun için de hızlı bir şekilde çalışılıyor. Ortakları mağdur etmeden ürettiklerini satı alıp değerlendirmek'' açıklamasını yaptı. Tarım sektörünün Türkiye'nin en önemli sektörü olduğunu ifade edem Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, '' Ülkemiz açısından da tarım sektörümüz açısından da çok önemli bir kuruma geldiniz. Tarım Kredisi tarımsal alana verdiği finansal desteği ile köylümüzün, çiftçimizin en güvendiği kapılardan bir tanesidir. Sizler de bu kuruluşun çiftçimizle yüz yüze gelen ilk görevlileri olacaksınız. Onlara yol gösterip, destek vereceksiniz. Tarımsal alanımızın ilk basamağı sizler olacaksınız'' dedi.

(SKT-BC -

