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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarım Kredi'de 11. Genel Kurul gerçekleştirildi

Tarım Kredi'de 11. Genel Kurul gerçekleştirildi

Fahrettin Poyraz konuşması

Tarım Kooperatif Genel Kurul Kabiliyet Yerel Seçim 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Ortaya bir kriz çıktığı zaman burada risk almaktan kaçınmayan arkadaşlarımız var" dedi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
TOBB'da gerçekleştirilen genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Fahrettin Poyraz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güzel bir program gerçekleştirdiklerini belirterek Tarım Kredi Kooperatiflerinu Türkiye'nin gündemine taşıdıklarını aktardı. Türkiye'de tarım ve gıdanın olduğu yerde kooperatif yapısının olması gerektiğini vurguladı. Her krizin aslında bir fırsat doğurduğunu ifade eden Poyraz, krizi yönetme ve çözme anlamında gareket kabiliyetine sahip kurum ve kuruluşların ön plana çıkacağını kaydetti.
Poyraz, "Bizim çok köklü bir geçmişimiz var, tecrübemiz var ve tüm Türkiye sathına yayılmış geniş bir teşkilat yapımız var. Teşkilat yapısı içerisinde tecrübeli arkadaşlarımız var. Ortaya bir kriz çıktığı zaman burada risk almaktan kaçınmayan arkadaşlarımız var. Bu kabiliyetimizi ileri taşımamız, iş birliklerimizi arttırmak lazım" şeklinde konuştu.
Poyraz çok az bir süre kalan yerel seçim sonrası Türkiye'nin önünde dört yıllık istikrarlı bir dönem olacağını paylaştı. Bu süreyi iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizdi. Oylama sonucu Divan Başkanlığına Köksal Kaçır, Başkan Vekilliğine Gürsel Çelik, Katip Üyeliklerine Şaban Beyrat ile Musa Takımcı seçildi. (JA-
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