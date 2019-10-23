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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarım işçisini taşıyan Minibüs devrildi: 14 yaralı

Tarım işçisini taşıyan Minibüs devrildi: 14 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Tarım Tarım İşçisi Direksiyon Trol 

-Jandarmadan görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de, tarım işçilerini taşıyan minibüs lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 4’ü ağır 14 Suriyeli tarım işçisi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde sıralarında Niğde-Çamardı yolu Ovacık Köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçileri taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün arka sağ lastiğinin patlaması sonucu adı açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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