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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım işçisi Elif Sude okumak için yardım bekliyor

Tarım işçisi Elif Sude okumak için yardım bekliyor

Eylem Başdaş'tan görüntüler

Tarım Tarım İşçisi Hayırseverler 

-Başdaş'ın kaldığı çadırdan genel ve detay görüntüler
-Eylem Başdaş ile röportaj
-Elif Sude ile röportaj

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da tarım işçisi olarak çalışan ve maddi yetersizliklerden ötürü liseye gidemeyen Elif Sude okumak için yardım bekliyor ADANA

- Adana'da tarım işçisi olarak çalışan ve büyük kızı Elif Sude'yi maddi yetersizliklerden dolayı liseye gönderemeyen anne Eylem Başdaş, "Elif okuyabilmek için her gece ağlıyor. Lütfen bize yardımcı olun" dedi.
Hatay'dan 2011 yılında tarım işçisi olarak çalışmak için Adana'ya gelen Eylem (36) ile Hüseyin (46) Başdaş çifti, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gümüşyazı Mahallesi'ne yerleşti. Eşi zihinsel engelli olan Eylem Başdaş, 3 çocuğuna tek başına çalışarak bakmaya başladı.
Durumları kötü olsa da çocuklarını okutmak için elinden gelen her şeyi yapan anne Eylem Başdaş, bir süre sonra evin günlük giderleriyle tek başına başa çıkamamaya başladı.
Bunun üzerine çocukları da kendisine tarlada yardım etmeye başladı.
Anne Eylem Başdaş, gelecek eğitim-öğretim döneminde lisede okuyacak büyük kızı Elif Sude'yi (14), maddi yetersizliklerden dolayı okutamayacağını belirterek, devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istediğini söyledi.

3 çocuğunu da okutmak istediğini ancak durumlarının olmadığını dile getiren Başdaş, "Elif, okumayı çok istiyor ancak ne yapayım? Kocam zihinsel engelli ve ben tek başıma çalışıyorum. Son 2 yıldır çocuklarım da benimle çalışıyor. Elif okumak için her gece ağlıyor. Lütfen bize yardımcı olun" dedi.
En büyük hayalinin hemşire olmak olduğunu belirten tarım işçisi Elif Sude Başdaş ise "Okumak kadar güzel bir şey yok. Her insanın okumaya hakkı var. Büyüklerime sesleniyorum, ne olur bana yardımcı olun. Ben okumayı gerçekten çok istiyorum" diye konuştu.

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