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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım işçilerinin traktör ile tehlikeli yolculuğu kamerada İzle

Tarım işçilerinin traktör ile tehlikeli yolculuğu kamerada İzle

Tarım işçilerinin traktörde gidişleri

Tarım Zeytinli Kamera Zeytinlik Güvenlik Önlemi 

-Traktör römorkuna oturan vatandaşlar

( KİLİS ) KİLİS

- Zeytin hasadı sürdüğü Kilis’te tarım işçilerinin traktör ile tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Türkiye’nin önemli zeytinlik merkezlerinden olan Kilis’te, zeytin hasadı nedeniyle vatandaşlar zeytin bahçelerine gidiyor. Tarım işçilerinin traktörün römorkuna zeytin çuvalları üzerinde oturarak hiçbir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir etmeleri bu kadarına da pes dedirtti. Trafikte seyir eden traktörün ve üzerindeki tarım işçilerinin görüntüsü kameralara yansıdı. Vatandaşların bu görüntüyü görünce şaşırdıkları gözlendi.
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