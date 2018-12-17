Tarım işçilerinin traktör ile tehlikeli yolculuğu kamerada

-Traktör römorkuna oturan vatandaşlar



( KİLİS ) KİLİS



- Zeytin hasadı sürdüğü Kilis’te tarım işçilerinin traktör ile tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Türkiye’nin önemli zeytinlik merkezlerinden olan Kilis’te, zeytin hasadı nedeniyle vatandaşlar zeytin bahçelerine gidiyor. Tarım işçilerinin traktörün römorkuna zeytin çuvalları üzerinde oturarak hiçbir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir etmeleri bu kadarına da pes dedirtti. Trafikte seyir eden traktörün ve üzerindeki tarım işçilerinin görüntüsü kameralara yansıdı. Vatandaşların bu görüntüyü görünce şaşırdıkları gözlendi.

