Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi: 3 ölü - MERSİN
- Olay yerine jandarmanın gidişi - Devrilen minibüs - Yaralıların ambulansa konulması - Ekiplerin çalışmaları Mersin 'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi - Kazada ilk belirlemelere 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandıMERSİN (AA) - Mersin 'in merkez Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 plakalı minibüs, Gözne - Arslanköy yolundaki Arslanköy kavşağında devrildi.Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.