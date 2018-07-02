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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi: 3 ölü (2) - MERSİN

Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi: 3 ölü (2) - MERSİN

- Olay yerinden detaylar - İtfaiye ekiplerinin yolda çalışma yapması - Ambulanslardan görüntü - İşçi yakınlarının görüntüsü Mersin 'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi - Kazada ilk belirlemelere 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandıMERSİN (AA) - Mersin 'in merkez Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 plakalı minibüs, Gözne - Arslanköy yolundaki Arslanköy kavşağında devrildi.Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Tarım 

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