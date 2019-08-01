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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı - KİLİS

Tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı - KİLİS

- Kaza yerinden detaylar - 112 ve jandarma ekiplerinden detaylarGÜNCELLEME - Kilis 'te tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı - Kazada yaralanan Suriyeli işçilerden 8'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi - Sürücü hakkında fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandığı, aracının 15 gün trafikten men edildiği belirtildiÖLENLERİN KİMLİK BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİKİLİS (AA) - Kilis 'te Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu 27 AAT 823 plakalı panelvan, Elbeyli - Oğuzeli kara yolunun Selmincik köyü yol ayrımında devrildi.İşçilerden Hatice el - Neccar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Emine Hallac ise Kilis Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazada yaralanan 20 kişi, Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.Araçtakilerin geçici koruma altındaki Suriye vatandaşları olduğu ve 8'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Bu arada, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesindeki tedavisi süren sürücü Haculi'ye yaklaşık bir ay önce fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandığı ve aracının 15 gün trafikten men edildiği belirtildi.

Hastane Jandarma Tarım 

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