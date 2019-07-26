Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

--Kaza yerinde kaza yapan minibüs

--Kaza yapan minibüs yanında meraklı kalabalık ve Jandarma

--Kaza yapan minibüsün yanında ayakkabı,eşyalar vs. aktuel görüntüler

--Kaza yerinde bir vatandaş ile röportaj



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü öldü, 5 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kadirli ilçesinden Andırın ilçesinden Çığşar yaylasına kiraz toplamaya giden tarım işçilerinin içinde bulunduğu Hasan Ali Gürsoy idaresindeki 80 S 7112 plakalı minibüs geri dönüş yolunda Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde ,araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araç şoförü Hasan Ali Gürsoy (57) ve minibüste bulunan Yunus Emre Başdoğan ,Metin Yorulmaz,Osman Can Sarıca,Yasin Görünmez,Serkan Poduk yaralandı. Yaralılar minibüsten kazayı gören köylülerce çıkartılıp İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kadirli ilçesinde ki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza da ağır yaralanan araç şoförü Hasan Ali Gürsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

