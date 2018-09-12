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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi - MANİSA İzle

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi - MANİSA İzle

- Ekiplerin devrilen otobüsün çevresinde çalışması Manisa 'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi - Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif yaralanan 31 kişi hastaneye kaldırıldıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 31 kişi hafif yaralandı.Efraim Öz (27), 45 L 4749 plakalı midibüsle Şeydavutlar Mahallesi'nden aldığı işçileri çalışacakları bağa götürmek üzere yola çıktı.Midibüs, Güneydamlar - Bahadırlar yolunun 1. kilometresinde yol kenarına devrildi.Kazada, midibüsteki 31 kişi hafif yaralandı.Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 21'i ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 10 yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hastane Tarım Davutlar 

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