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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 7'si ağır 35 işçi yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 7'si ağır 35 işçi yaralı

Kazanın yaşandığı yer

İlk Müdahale Hastane Jandarma Tarım Direksiyon 

-Yaralıların taşınması
-Hastanede yaralıların ambulanstan indirilişi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 7'si ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılar Bismil ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi Kumuşlu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesine giden tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HS 005 plakalı kamyonet iddiaya göre virajda kontrolden çıkıp devrildi. Devrilen kamyonetin kasasındaki işçiler yola savrulurken aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7'i ağır 35 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edilirken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bismil ilçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın yaşandığı bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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