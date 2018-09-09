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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı - GAZİANTEP

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı - GAZİANTEP

- Devrilen kamyonetten detaylar - İşçilere ait eşyalarTarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.Ramazan Aslan (36) idaresindeki 63 LK 731 plakalı kamyonet Şehitkamil ilçesi Kabasız - Tokdemir Mahallesi Kızıl Yokuş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.Kazada kamyonette bulunan fıstık bahçelerinde çalışan 17 işçi yaralandı.Sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezideki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane Tarım 

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