Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı - GAZİANTEP
- Devrilen kamyonetten detaylar - İşçilere ait eşyalarTarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.Ramazan Aslan (36) idaresindeki 63 LK 731 plakalı kamyonet Şehitkamil ilçesi Kabasız - Tokdemir Mahallesi Kızıl Yokuş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.Kazada kamyonette bulunan fıstık bahçelerinde çalışan 17 işçi yaralandı.Sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezideki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.