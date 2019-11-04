Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın İzle

Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın İzle

Yangının çıktığı depo

Polis Tarım Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin yangına müdahale etmesi
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Yanarak kullanılamaz hale gelen tarım ilaçları
-Detaylar

( KARAMAN )Depo yangınında tüm tarım ilaçları kullanılamaz hale geldi KARAMAN

- Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tüm ilaçlar kullanılamaz hale geldi. Yangın, Urgan Mahallesindeki Tekmarsan Sanayi Sitesinde bulunan bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde tarım ilaçlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, iş yerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası depodaki tüm ilaçlar yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı