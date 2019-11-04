Tarım ilaçlarının bulunduğu depoda korkutan yangın İzle

-İtfaiyenin yangına müdahale etmesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Yanarak kullanılamaz hale gelen tarım ilaçları

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( KARAMAN )Depo yangınında tüm tarım ilaçları kullanılamaz hale geldi KARAMAN



- Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tüm ilaçlar kullanılamaz hale geldi. Yangın, Urgan Mahallesindeki Tekmarsan Sanayi Sitesinde bulunan bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde tarım ilaçlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, iş yerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası depodaki tüm ilaçlar yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.



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