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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım Bakanı Pakdemirli - İzmir’deki orman yangını

Tarım Bakanı Pakdemirli - İzmir’deki orman yangını

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları - Yangına müdahale görüntüleriTarım Bakanı Pakdemirli İzmir ’deki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunduİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ’in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ormanlı Demirli Orman Yangını 

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