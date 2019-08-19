Tarım Bakanı Pakdemirli - İzmir’deki orman yangını
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları - Yangına müdahale görüntüleriTarım Bakanı Pakdemirli İzmir ’deki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunduİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ’in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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