Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tarım arazisinde başlayıp ormanda sıçrayan yangında 40 hektar alan kül oldu

Tarım arazisinde başlayıp ormanda sıçrayan yangında 40 hektar alan kül oldu

-Yanan araziler

İlk Müdahale Zeytinlik Dikkatsizlik Tarım Arazisi Helikopter 

--Yangına müdahale edilmesi

( MUĞLA )- Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangında, 40 hektar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, zeytinlik alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangında, 40 hektar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü. Edinilen bilgiye göre; bugün saat 14.45 sıralarında, Seydikemer ilçesi İzzettin Mahallesi Boğaziçi-Dodurga yolu mevkiinde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ziraat alanında başlayıp orman sahasına sıçrayarak İzzettin köyüne doğru devam eden yangına, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahale saat 14.55’de yapıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangına Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 1 uçak, 3 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 6 teknik personel, 5 memur ve 47 söndürme işçisiyle havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi. Bölge sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yanlık saat 16.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektar zirat arazisi ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında söndürme ve soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre ihmal ve dikkatsizlikten meydana geldiği tespit edilen yangının faili araştırılıyor. (MB-
İlgili Foto Galeriler
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Bavuldan Erkek Cesedi ÇıktıBavuldan Erkek Cesedi Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı