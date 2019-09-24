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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu - AFYONKARAHİSAR

Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu - AFYONKARAHİSAR

- Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluşması - Arazilerde oluşan yarıktan görüntüTarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu - Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde oluşan yarık, köylüleri tedirgin ettiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde yarık oluşması üzerine bölgede inceleme başlatıldı.İlçeye bağlı Doğanlı köyünde tarlalarında derin yarıkların oluştuğunu görünce endişelenen köylüler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi.AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki oluşumun derinliğinin bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu tespit edildi.Yetkililerin hazırlayacağı raporu, AFAD Başkanlığına sunacağı öğrenildi.AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.Benzeri durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Haydarlı beldesi ile Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde de görüldüğü belirtildi.Öte yandan Dinar Kaymakamlığı tarafından arazideki oluşumun doldurulması için çalışma yapılacağı ifade edildi.

Uzunlu Tarım Karahisar Forma Tarım Arazisi 

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